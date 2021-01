Barouta sae a correr este venres ca meta en reunir víveres para os amesáns

AMES. Empregando máscaras, sen público nin convidados, correndo ao carón dos mesmos compañeiros de convivencia nas aulas e mantendo todas as medidas de seguranza, o CEIP de Barouta celebrará por quinto ano consecutivo a súa carreira solidaria co lema Móvome pola paz, o vindeiro venres día 29. Dende o colexio piden que este ano se poña a ollada na infancia e que se teñan en conta as súas necesidades e preferencias á hora de facer as achegas dos produtos que após do evento se entregarán ao Banco de Alimentos Municipal. Calquera que o desexe, independentemente de que pertenza ou non a familia educativa de Barouta, pode colaborar con esta acción solidaria. Así, as persoas que desexen doar, poden achegarse en horario escolar, a media mañá, para non coincidir coa carreira máis solidaria da xornada. m. outeiro