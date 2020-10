Boa acollida para o futuro complexo deportivo previsto en Negreira

Roberto García Fernández, xefe do Servizo Provincial de Deportes de A Coruña, acolleu favorablemente a iniciativa do Concello de Negreira para dotar aos deportistas locais cunhas instalacións axeitadas aos tempos e necesidades tralos logros deportivos acadados nos últimos anos con campionatos de Galicia e de España. E ata a capital barcalesa acudiu de cara a coñecer de primeira man o proxecto para construir un módulo de atletismo no Complexo Deportivo Municipal de Pedra Mámoa, incluíndo cinco rúas, un foso para salto de lonxitude e unha zona para lanzamento de peso. Na xuntanza estiveron o alcalde, Manuel Ángel Leis Míguez; o portavoz do Partido Popular, Rubén Suárez Carballo; a concelleira do PP, María José Carballo, e mailo presidente do Club Atletismo Negreira, José Manuel García Estévez. Destacar, ademais, que aprazouse o comezo das escolas deportivas e culturais municipais previstas para o 2 de novembro.