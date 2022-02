Boqueixón arranxará 31 estradas do municipio coas axudas do POS+

boqueixón. O pleno de Boqueixón, na última sesión extraordinaria e telemática, aprobou o Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, que suma 379.262,43 €. Un plan que o goberno municipal destinará ao arranxo de 31 estradas, atendendo ás necesidades detectadas nas distintas parroquias. O POS+2022 foi aprobado cos votos a favor do PP e en contra de Veciños de Boqueixón. O alcalde, Manuel Fernández Munín, explicou que “a elección das obras fíxose atendendo ao estado das estradas, polo que destinaremos os 198.737,40 € da achega provincial de 2021 aos viarios en peor estado, e as demais incluirémolas no Plan Complementario”. Indicou que valoraron “obras por máis de 900.000 € ” e anunciou que “tentaremos acometelas todas con cargo ao remanente de Tesourería”. arca