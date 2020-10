Boqueixón enche de

Aínda que a pandemia está a complicar a celebración de eventos culturais, os gobernos locais esfórzanse por mantelos e animan aos veciños a participar deles, posto que todos seguen uns rigorosos protocolos anticovid. No caso do Concello de Boqueixón, apostaron polo teatro este mes co ciclo Escena Pequena, que acaba de rematar. A iniciativa gozou de boa acollida, xa que pasaron pola casa da cultura da localidade de Camporrapado máis dun cento de persoas.

A derradeira proposta, que contou cun aforo duns 40 asistentes entre maiores e pequenos, foi a representación Xan Perillán, compra queixo, compra pan, de Os Monicreques de Kukas. Este espectáculo, que se inclúe tamén no programa FalaRedes da Secretaría Xeral de Política Lingüística, espertou o interese da cativada, que desfrutou cunha obra na que se mesturou clown e pantomima con maxia e monicreques. “Todo isto para reforzar a importancia de realizar un consumo responsable, ao tempo que se busca fomentar os hábitos de vida saudables e respectuosos co medio ambiente entre as nenas e os nenos”, sinalan fontes municipais.

Con todo, a actividade teatral aínda non chegou á súa fin, xa que o Concello ten preparada a segunda parte desta proposta, pero desta vez orientada aos adultos. Baixo o título BocAberta, ofreceranse o vindeiro mes de novembro tres actuacións que se desenvolverán na casa da cultura de Camporrapado ás 17.30. Un programa, lembran fontes municipais, que é posible grazas á colaboración da Deputación da Coruña. A primeira das citas terá lugar o domingo 1 de novembro co espectáculo de humor Running, de De Ste Xeito.