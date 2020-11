Boqueixón, O Pino, Touro e Vedra, xuntos nun obradoiro de emprego

Boqueixón. Os concellos de Boqueixón, O Pino, Touro e Vedra obtiveron luz verde para o desenvolvemento dun obradoiro de emprego conxunto, financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, e que conta cun orzamento de preto de 350.000 euros. Este taller formativo permitirá a contratación de vinte persoas, cinco por municipio, durante nove meses.

Manuel Fernández, alcalde de Boqueixón (un dos municipios participantes) explica que o obradoiro dará comezo a mediados do vindeiro mes de decembro. “As especialidades nas que se formarán as persoas participantes serán actividades auxiliares en conservación e mellora de montes e repoboacións forestais e tratamentos silvícolas, divididos en dous grupos de dez alumnos e alumnas”, concreta Fernández Munín.

No termo municipal boqueixanés están previstas, sinala o rexedor, podas e melloras na vexetación do Pico Sacro, no parque das escolas unitarias de Codeso e Sergude, no campo da festa de Loureda e na área recreativa de Orto. Tamén se acondicinará a fervenza de Codeso e desbrozaranse vías (Noente-Ledesma, Pazos-Lestedo, Castro-Oural, entre outros). A.P.