Boqueixón ofrece propostas lúdicas para axudar a conciliar

As épocas das vacacións escolares supoñen máis dun quebradeiro de cabeza para as familias. E é que nunca é sinxelo lograr conciliar vida familiar e laboral, e é por iso, que os concellos se esforzan por ofrecer alternativas para os máis pequenos durante os períodos estivais. Este ano, a pandemia non logrou frear as propostas lúdicas para conciliar en Boqueixón. Aínda que acaba de pecharse o prazo, o Concello desenvolverá o Nadal Activo, un programa que inclúe actividades dirixidas a escolares de Educación Infantil e Primaria do Concello e a alumnado matriculado nun centro educativo do municipio. As sesións desenvolveranse os días 23, 28, 29 e 30 de decembro e o 4, 5 e 7 de xaneiro nas instalacións municipais do Forte e no CPIP Antonio Orza Couto. O horario das mesmas prolongarase dende as 09.00 ás 14.00 horas.

Fóra deste programa de conciliación, o goberno local leva dúas semanas desenvolvendo o chamando Venres de Lecer, unha proposta gratuíta no que os pequenos están a elaborar os seus propios adornos de Nadal. Sen dúbida, unha iniciativa que lembra a nenos e maiores que a pesar da situación, a ilusión das festas nunca se debe perder. A primeira das sesións tivo lugar o día 5 e completáronse as catorce prazas dispoñibles, que estaban dirixidas a crianzas de Educación Infantil de Boqueixón e ao alumnado matriculado nun centro da vila.

Os rapaces e rapazas asistentes dividíronse en tres grupos coa fin de cumprir con todas as medidas de prevención contra a propagación da COVID. As actividades, que se desenvolveron nas instalacións do CPIP Antonio Orza Couto, consistiron na elaboración dunhas vistosas bolas que poderán colgar nas súas árbores de Nadal.

A segunda sesión tivo lugar o pasado venres, día 11, e de novo se volveron cubrir todas as prazas. Asistiron á xornada catorce pequenos e pequenas de 1º e 2º de Educación Primaria, e de novo as clases consistiron na creación de adornos de Nadal. Para a última sesión, organizada para escolares de 3º e 4º de Educación Primaria, aínda quedan prazas libres. Todas as familias interesadas deberán remitir a súa solicitude ata dous días antes do comezo da actividade ao enderezo electrónico cultura@boqueixon.com ou chamando ao teléfono 981 513 115. Dende o Concello animan á veciñanza a darse présa, posto que as prazas son de novo limitadas e estanse a cubrir rápido. Asemade o Departamento de Cultura, encargado de artellar a iniciativa, insiste nos beneficios deste tipo de manualidades que “buscan combinar a destreza manual e a expresión plástica para fomentar a imaxinación e a creatividade das crianzas participantes con temática de Nadal”.

CULTURA Por certo que dende o goberno local non deixan de pór en marcha iniciativas culturais para animar as fins de semana dos veciños e veciñas e romper un pouco a rutina “caseira” que está crear a pandemia na maioría de casos. Onte tivo lugar ás 19.00 horas na casa da cultura de Camporrapado a actuación Un verso, Un cantar, que se desenvolveu en colaboración coa Fundación Xosé Neira Vilas. Bruxo Queiman e Andrea Pousa ofreceron un espectáculo de música e teatro ambientado a principios do século XX, creado como homenaxe á emigración galega.

A obra foi todo unha fusión poética e musical, na que se interpretaron e mesturaron poemas de artistas tan recoñecidos como Eduardo Pondal, Pascual Veiga, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Celso Emilio Ferreiro, Neira Vilas, Méndez Ferrín ou Manuel Rivas.