Boqueixón potenciou nesta crise os seus proxectos sociais

Hai departamentos de Servizos Sociais que non alixeiran a súa carga ante unha situación tan complicada como a actual. Todo o contrario: potencian a actividade e tratan de saír a flote a pesar das circunstancias. Isto é o que sucede no Concello de Boqueixón, onde os proxectos dirixidos a axudar á veciñanza están máis activos se cabe.

Cristina Carbajales, directora e asesora do CIM boqueixanés, coordina xunto co dinamizador social, Pascual Villaverde, o programa Tardes de lecer. Trátase dun proxecto que leva anos en marcha para favorecer a conciliación familiar. “Normalmente facíase nos períodos estivais como Nadal, Semana Santa, no verán, e tamén os venres, porque non había escola polas tardes”, explica Cristina. Non obstante, o cambio no horario lectivo motivado pola crise sanitaria fixo que decidisen incrementar a frecuencia do programa. “Agora impártese de luns a venres en horario de 15.30 a 18.00 horas porque as clases son de mañá”, aclara a directora do CIM.

Actualmente hai anotados 24 nenos e nenas pero por motivos de seguridade están divididos en grupos de catro máis o monitor en distintas aulas do CPI de Boqueixón. “A maioría de rapaces e rapazas só veñen algúns días, e non todos, e por iso se pode levar cabo”, engade Carbajales. Asemade contan con varios monitores especializados e tamén coa colaboración da psicóloga do CIM, Yolanda Neira. Con ela adoitan pór en marcha obradoiros dirixidos a sensibilizar a rapazada na igualdade de xénero. “Os venres, que están máis cansados de toda a semana, tamén facemos unha actividade temática”, conta Crisitina. O resto do tempo adícano a axudar aos nenos e nenas cos deberes escolares, a resolver dúbidas e, cando rematan, sempre hai un oco para os xogos e as manualidades. Segundo conta a directora do CIM, o programa vai dirixido a todas aquelas familias con pais e nais que traballen (ou teletraballen) de tarde ou para os que precisen un pouco de axuda .

Simultáneamente ao proxecto Tardes de lecer, a traballadora social do Concello, Ana Anta, coordina outro chamado Coidarnos, unha iniciativa que leva en marcha dende o ano 2016. “Este programa está dirixido aos coidadores de persoas dependentes”, explica, “e ten lugar unha vez ao mes, ultimamente sempre é o penúltimo luns mensual, en horario de 17.00 a 19.30 horas”, sinala.

Coidarnos é un proxecto que busca que todas aquelas persoas que están ao coidado dun familiar poidan “expresar as súas emocións” e tamén, algo fundamental, “que tomen conciencia da necesidade de coidarse a si mesmas”. Ana explica que é fácil deixarse absorver polas necesidades da outra persoa, e por iso se enfoca moito en inculcar ao grupo que “non deben desatender a súa vida nin sentirse mal por deixar tempo para eles mesmos”, recalca Ana.

VISITA. Durante algunhas sesións reciben tamén a visita de profesionais relacionados coa saúde ou co ocio. “Ás veces veñen a impartir charlas enfermeiros do centro de saúde ou monitores deportivos”, explica a traballadora social. Acualmente son nove os coidadores que participan nas propostas e estanse a desenvolver na aula central do centro sociocultural de Sergude para manter as debidas distancias. Iso si, canto o tempo o permite, non dubidan en celebrar as sesións ao aire libre. O programa que si tivo que frearse recentemente ata novo aviso foi o de Prevención da Dependencia,á fronte do cal está María Pereira. Con todo, sinala que seguen barallando a posibilidade de ofrecer algún servizo de forma telemática.