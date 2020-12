Boqueixón programa para o día 13 o espectáculo ‘Un verso, un cantar’

Boqueixón. Continúan as actividades culturais no municipio boqueixanés. Esta fin de semana, os veciños e veciñas terán a oportunidade de desfrutar do espectáculo Un verso, un cantar, a actuación de Queiman e Pousa, que se desenvolve en colaboración coa Fundación Xosé Neira Vilas. A cita está prevista concretamente para o domingo, día 13, ás 19.00 horas na casa da cultura de Camporrapado.

Todos os que desexen acudir deberán cubrir un formulario, ao que se pode acceder a través da seguinte ligazón: https://bit.ly/QueimanEPousa. Tamén se pode solicitar a entrada directamente no departamento de Cultura, mediante o enderezo cultura@boqueixon.com ou no teléfono 981 513 115. O aforo estará limitado, polo que os interesados deberán apurar para facer as reservas, que terán como prazo límite o vindeiro venres día 11.

Por certo que o Concello continúa co seu programa para nenos ‘Venres de lecer’. A primeira sesión contou con 14 rapaces e rapazas que crearon os seus propios adornos de Nadal. A seguinte xornada está prevista para este venres e xa están todas as prazas cubertas. Na derradeira, para escolares de 3º e 4º de Primaria, aínda hai oco. A.P.