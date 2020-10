Brión no cree necesario un punto limpio por el coste y estar en el rural

A Maía. El Ayuntamiento brionés acaba de confirmar a sus vecinos que “un punto limpo nun concello eminentemente rural como Brión non ten demasiado sentido, pois o volume de enseres que se desbotan é relativamente baixo”, respondía públicamente ante la petición de uno de sus administrados. La noticia confirma el continuismo de la actual alcaldía en cuestiones similares, como la negativa a contar con un cuerpo de Policía Local que hasta hace unos años protagonizaba.

Y si entonces era el regidor José Luis García el que no veía necesaria la dotación de agentes municipales por la presunta baja incidencia de los delitos, los argumentos que ahora divulga la administración local que encabeza Pablo Lago no le van a la zaga, al subrayar que “manter un punto limpo é moito máis custoso que ofrecer os servizos de recollida que temos en Brión, que por outra parte cremos que son moito máis eficientes e cómodos para toda a veciñanza, pois, na maioría deles, a recollida faise no propio enderezo da persoa que ten que desbotar algo sen que esta se teña que desprazar”, salían al paso.

La realidad, sin embargo, es que la queja de los lugareños iba precisamente por el lado de que dicho servicio de recogida ni es diario ni se ajusta a la demanda de inmediatez de los brioneses. C.G.