Brión remata mes co seu XXV Festival de Títeres

A Maía. O Concello de Brión celebra este ano a edición número 25 do seu Festival de Títeres, entre o 28 e 30 deste mes. E serán Títeres Tanxarina, Baobab Teatro e Pérez & Fernández as tres compañías que integran o cartel destas vodas de prata dun certame que, por mor das medidas de prevención contra a COVID aínda non ten escenario definitivo. De calquer xeito, para participar en calquera das tres actuacións será preciso reservar previamente a entrada chamando ao teléfono 981 50 99 08. Dende a organización tamén advirten de que, se houbera moita demanda, a actuación tería lugar no pavillón polideportivo municipal e, en caso contrario, no salón de usos múltiples do polivalente (en ambos os dous casos, as actuacións terán lugar ás 18.00 horas e baixo unhas estritas medidas de seguridade). Abre Tanxarina con As bombas e o xeneral o 28, segue O lobo e a lúa de Baobab (29) e rematará O poder de Anabel, de Pérez & Fernández. m.m.