Brión Solidario recolle cartos e alimentos para pasar o Nadal

A Maía. O Concello de Brión pon en marcha a décima edición consecutiva da súa campaña especial de Nadal de Brión Solidario, unha iniciativa que busca recoller alimentos non perecedoiros e correctamente empaquetados para as familias máis vulnerables do municipio.

As persoas e entidades que desexen colaborar poden achegar xa as súas doazóns ata que remate do Nadal, nos centros municipais (consistorio, casa da cultura, centro social polivalente e biblioteca) así como no súper Froiz de Montebalado. Búscanse alimentos non perecedoiros e correctamente empaquetados, especialmente azucre, produtos de Nadal e de hixiene ou conservas. Pódense entregar donativos en metálico no concello e en Abanca. M.M.