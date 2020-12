Bus Real e autocabalgata teense para os Reis Magos

Teo. O Concello de Teo contará con Cabalgata de Reis, pero dun xeito moi especial e grazas aos especialistas de CPM Eventos. Así, o día 5 as súas maxestades chegarán xa pola mañá, e irán cada un no seu Autobús Real histórico, percorrendo as rúas das parroquias e aldeas sen saír deste vehículo real. A música de Nadal anunciará a súa chegada, instándose a rapazada a que evite saír á rúa a pé, xa que aos Reis Magos non lles gusta que ninguén incumpla as recomendacións e normativas. Xa pola tarde haberá unha moderna autocabalgata para facer a recepción oficial ás súas Maxestades. Será de xeito seguro, e sen que os súbditos teñan que saír dos seus vehículos. Farase no novo campo da festa de Cacheiras e por quendas de horas: haberá distintos pases entre as 16.00 e 20.00 h. para que poidan acudir todas as familias que o desexen (previa anotación na web municipal) e inclúe espectáculos con Roedores Peludiño e Munda de Redrum. m.m.