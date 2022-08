Buscan a seis concelleiros de Boimorto fusilados e logo enterrados en Ortoño

A Maía. O Concello de Ames colabora coa Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) para localizar os corpos dos seis represaliados durante a Guerra Civil en Ames. Eran media ducia de edís de Boimorto fusilados o 20 de agosto de 1936 nos Batáns, e a ARMH volveu, este mes de agosto, realizar labores de exhumación na parroquia de Ortoño.

Os corpors dos asasinados foron despois trasladados ao cemiterio de Ortoño para ser enterrados nunha fosa común. E, precisamente, o pasado domingo 21 de agosto tivo lugar en Boimorto un acto de homenaxe a 11 concelleiros fusilados polos fascistas.

Hai que lembrar que once edís da Corporación municipal de Boimorto foron detidos e asasinados o 20 de agosto de 1936 nos Batáns. Posteriormente foron divididos en dous grupos dos cales seis foron trasladados ao cemiterio de Ortoño e outros cinco a dúas fosas comúns en O Amenal, no Concello do Pino.

As tarefas de exhumación súmanse ás xa realizadas na parroquia amesá de Ortoño en 2007. Daquela as tarefas tiveron lugar nun lateral da igrexa parroquial, onde estaba situado o antigo cemiterio. Desta volta, e tras a información facilitada por unha testemuña as labores de exhumación realizáronse ao carón da fiestra da actual casa reitoral.

O alcalde de Ames, Blas García, e o concelleiro de Administración Xeral, Víctor Fernández, e o edil de Boimorto Xosé Luís Rivas achegáronse a Ortoño para seguir de preto a exhumación. M.M.