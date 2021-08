Buses para manifestarse contra Abanca este xoves

A Barcala. O Concello da Baña porá a disposición da veciñanza un autobús gratuíto para que se poidan desprazar todas as persoas interesadas en participar na manifestación polo peche de Abanca. Será o vindeiro xoves, e hai que lembrar que Zas e Vimianzo tamén disporán de autocares para os seus veciños, que tamén sofren a mesma problemática.

O alcalde da Baña, José Antonio Pereira, anima a toda a veciñanza a participar nesta manifestación contra o peche de oficinas bancarias no rural. Para poder organizar o desprazamento e cumprir coa normativa COVID, as persoas interesadas en desprazarse no autobús deben anotarse no teléfono do concello (981 886 501) antes das 14.00 horas deste martes, 31 de agosto. O autobús sairá da Praza do Concello o xoves ás 09.30 horas, polo que se pida as persoas que vaian utilizalo que estean na praza antes das 09.15 horas.

A manifestación será ás 11.30 horas. M. Outeiro