Bustelo xurou o seu cargo de concelleira

Padrón. A Corporación de Padrón deu onte a benvida á nova concelleira do Concello de Padrón, María del Carmen Bustelo Rial, que xurou o cargo nunha sesión plenaria extraordinaria. A nova concelleira asegura comezar esta etapa “con moita ilusión e con moitas ganas de afrontar novos retos en beneficio da cidadanía” á que representa. O alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, deseoulle “grandes éxitos no desenvolvemento do seu labor como concelleira do equipo de goberno, xa que os seus logros serán os de Padrón” e púxose a súa disposición para todo o que precise neste período inicial. Bustelo será a responsable das áreas de Festexos, Participación Cidadá e Benestar Animal. s. e.