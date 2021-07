Canta con Ames xa ten elixidos ós semifinalistas

Ames. O xurado, composto polos veciños/as amienses Ángel Tames Andul, Inés Suárez Rey e María Eva Sebe García, reuniuse para decidir que participantes pasan a semifinais. Son 20 persoas, cada unha na súa categoría correspondente, que competirán o vindeiro 28 de xullo, ás 18.30 horas, na praza de Manuel Murguía, en plena celebración da festividade da Madalena. As xornadas de preselección celebráronse no Milladoiro e en Bertamiráns, o 30 de xuño e o 3 de xullo respectivamente. As actuacións dos 26 candidatos xa se poden ver e escoitar na canle de Youtube. Tralas dúas fases de preselección 20 persoas foron elixidas para competir. O mércores 28 de xullo cada cantante interpretará unha canción enteira, ou segmento, en galego, castelán ou inglés. Desta fase sairán 6 seleccionados, dous por categoría, que pasarán á fase final. As persoas que non pasen de rolda recibirán vales para gastar no comercio e na hostalaría do Concello. O xurado da fase semifinal e da final estará composto por 3 membros nomeados por resolución da alcaldía entre profesionais do mundo da música. Avaliará os seguintes criterios: harmonía, ritmo, afinación, dominio da escena e interpretación. Tendo en conta os criterios de avaliación, cada persoa do xurado poderá outorgar a cada participante unha nota entre o 1 e o 10. É así como pasarán á final. p.b