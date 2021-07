Carmela Silva converte en mecenas da Casa da Matanza á Deputación

Padrón. A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, visitou onte a Casa da Matanza acompañada pola deputada Provincial de Memoria Histórica, Patrimonio e Lingua, María Ortega, co obxectivo de selar o seu compromiso de colaboración coa Fundación Rosalía de Castro, que converte á Deputación nunha nova institución Mecenas da Casa de Rosalía dentro do proceso de subscrición popular para implicar a empresas, entidades públicas e persoas individuais na mellora e no sostemento da causa común da Casa da Matanza, “que é a causa común de Galicia”, en palabras do seu presidente Anxo Angueira.

A colaboración efectivizarase cunha achega económica de 10.000 euros anuais, que se aprobará en pleno do organismo provincial neste mes de xullo, e busca promover e facilitar de maneira xeral a investigación sobre Rosalía como “poeta nacional da Galicia” e tamén aumentar a programación cultural. s. e.