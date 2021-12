Case cen veciños tomaron parte no #FalaConBlas

A Maía. Case cen persoas participaron no primeiro espazo #FalaConBlas, un directo que se transmitiu de maneira simultánea nas

plataformas Twitch e Facebook Live e no que o alcalde de Ames, Blas García, deu resposta ás preguntas da cidadanía. A iniciativa xurdiu dun grupo de alumnos da materia de Tecnopolítica e Redes Sociais do máster en Tecnoloxías de Marketing e Comunicación Política da Universidade de Santiago de Compostela, incluíndo a filla do mandatario, e ten como obxectivo fomentar a interacción na rede do rexedor local coa cidadanía e que a veciñanza amesá poida coñecer máis a súa labor como alcalde e deputado provincial e tamén a súa parte máis persoal. O primeiro directo, nomeado O persoal, tamén é político? centrouse na experiencia do rexedor en política, dende que comezou como edil ata a súa chegada á alcaldía en abril de 2021, para falar tamén de como é o seu día a día como mandatario local. M. Outeiro