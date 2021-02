Certame online e páxina web para celebrar a Festa da Filloa

A Festa da Filloa de Lestedo, declarada de interese turístico de Galicia dende o 2008, celebra este ano a súa 38 edición. Non obstante, o festexo tamén se verá neste 2021 interrumpido por mor da crise sanitaria que azota o mundo. Os boqueixaneses e boqueixanesas, así como todos aqueles amantes das tradicionais filloas, terán que conformarse coas lembranzas do ano anterior, pois a pesar de que se festexou baixo a sombra do virus, aínda se celebrou, deixando así bo sabor de boca para un moi próximo confinamento.

Non haberá tampouco pregón, nin se poderán escoitar os discursos dos Xenerais da Ulla, pero dende os fogares o espírito entroideiro da Festa da Filloa seguirá presente a través dun par de propostas deseñadas pola Asociación Cultural da Filloa de Lestedo, en colaboración co Concello de Boqueixón. Por un lado, dende a organización veñen de pór en marcha o concurso de fotografía dixital Filloarte. Trátase dunha proposta que se desenvolve a través da fan page de Facebook da Festa da Filloa de Lestedo (https://www.facebook.com/filloaoficial ) e consta de dúas partes: a primeira, comprende a remisión de fotografías antes do 18 de febreiro a festadafilloadelestedo@gmail.com e non se poderán remitir máis de dúas imaxes por persoa participante. No tocante a segunda parte, os organizadores sinalan que comezará o que sería o propio día da Festa da Filloa (domingo 21 de febreiro) coa publicación dun álbum de fotos con todas as propostas recibidas.

As bases do certame, que se poden consultar tanto na propia fan page de Facebook como na web do Concello (www.boqueixon.gal) contemplan como requisitos mínimos que as fotografías inscritas leven dous títulos: Filloarte: Filloa de Lestedo 2021 e logo outro que designe o autor ou autora da imaxe. A temática das mesmas deberá reflectir a elaboración das filloas, presentacións emplatadas deste doce ou calquera creatividade en base a dito produto. Nas fotos só poden aparecer imaxes da creación, pero non poden verse persoas, segundo aclaran dende o Concello e a asociación. Ademais, no propio correo electrónico, a persoa participante deberá achegar os seus datos de contacto (nome e apelidos –ou sobrenome– e número de teléfono), así como un texto resumo onde indique os títulos da foto ou das fotos.

Unha vez publicado o álbum ( o día 21) e ata 7 de marzo ás 23.59 horas establecerase un período de votacións. Aquelas imaxes que reciban máis gústame serán as gañadoras dos tres premios de Filloarte. O primeiro galardón consiste nun vale de 200 euros; o segundo nun bono de 100 e o terceiro de 50 euros. Todos eles deberán canxearse nos establecementos de Boqueixón. Sen dúbida, unha excelente forma de dar apoio ao comercio local nuns momentos tan complicados. As persoas vencedoras anunciaranse pola propia fan page de Facebook da Festa da Filloa, logo de realizarse o reconto de votacións.

Por outra banda, a Asociación Cultural da Festa da Filloa de Lestedo porá en marcha unha páxina web sobre a celebración. Nela incluirase tanto información sobre a creación da festa, así como das famosas filloas, o Entroido da Ulla e tamén imaxes das últimas edicións.

ENTROIDO ACTIVO O goberno local boqueixanés lembra que está aberto ata mañá o prazo de inscrición para o programa de conciliación familiar e laboral Entroido Activo. As actividades desenvolveranse os días 15 e 17 deste mes nas instalacións de O Forte e no CPIP Antonio Orza Couto. Poden consultase as bases na web municipal.