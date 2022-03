Charla e rexistro dende Benestar Social para a acollida local de ucraínos

A Maía. A concellaría de Benestar Social de Ames organiza este mércores 23 unha charla informativa sobre o acollemento e as boas prácticas a seguir coas persoas refuxiadas de orixe ucraína que cheguen a Ames. Será ás 20.00 horas, no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns. E, ademais, acaba de crearse un rexistro de familias de acollida para persoas refuxiadas de Ucraína, e quenes desexen contactar poder chamar ao 662 377 044 ou mandar un email (a leonardo.pena@concellodeames.gal).

Este rexistro foi posto en marcha pola Oficina de Voluntariado de Ames (OVA) e o Servizo de Atención ao Migrante (SAMI) . No que atinxe á charla, parte do persoal da Concellaría de Benestar Social será o encargado de impartila, e está orientada a toda a veciñanza de Ames interesada en facilitar a inclusión e a acollida a persoas e familias ucraínas que poidan chegar ao municipio. O obxectivo é dar a coñecer as recomendacións e as directrices propostas de maneira conxunta por organizacións e institucións, de xeito que sexan eficaces e tamén seguras.

As persoas encargadas de conducir a reunión serán a asesora xurídica, Mª Teresa Arufe; o mediador intercultural, Leonardo Pena, e o coordinador de voluntariado, Rubén Ramos. A charla chega despois de que nestas últimas semanas o Concello publicase varias listas de recomendacións e consellos elaboradas en conxunto con institucións como a Xunta de Galicia, a Fegamp e ONG. M. Outeiro