Chega a Área un Nadal atípico

Papá Noel visitou tamén aos pequenos de Valga, pois achegouse ata o CRA e á Escola Infantil Municipal. Asemade os valgueses recibiron con moita anticipación as Súas Maxestades, acompañadas polos seus paxes, que estiveron nos colexios de Baño e Cordeiro. Caldas, pola súa parte, quixo alegrar o Nadal máis atípico reforzando a decoración dalgunhas das principais rúas e espazos do casco histórico.

En Ribeira, os nenos xa desfrutan dos espectáculos que se emiten online a través da canle de Youtube do Concello, mentres que en Noia os máis pequenos xa acoden ó obradoiro de Nadal que se desenvolve no Museo do Mar ata o 7 de xaneiro.

Ata a Costa da Morte tamén se achegou Papá Noel para visitar aos nenos e nenas das escolas unitarias de Vimianzo. Acompañado de dúas Elfas percorreu os centros de Castromil (Salto), Carnés e Carantoña. Está previsto que continúe pola zona algúns días máis.