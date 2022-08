Cinema Miúdo empezará o 24 de novembro e xa admite filmes a concurso

Ames. O festival Cinema Miúdo arrinca o período de programación e, para elo, anima aos cineastas de calquera nacionalidade a inscribir as súas pezas e optar a ser proxectadas na quinta edición do festival internacional que se celebra no Concello de Ames, do 24 ao 27 de novembro. O prazo para facelo rematará o vindeiro 30 de setembro.

Como é habitual, a sección oficial estará dividida en dous bloques, atendendo á idade á que están dirixida os filmes: axóuxeres, para meniños de entre 2 e 7 anos; e buxainas, para nenos maiores de 7. Cada unha das categorías competirá por un premio do xurado, dotado con 500€ e un premio do público de 200€.

A anotación é gratuíta a través da plataforma Festhome ou no correo electrónico programacion@cinemamiudo.gal. Poderá inscribirse calquera filme producido no ano 2020 ou posterior, destinado ao público preescolar, infantil ou xuvenil e sen límite de traballos por creador. No caso de pezas rodadas nun idioma distinto ao galego ou castelán deberán estar subtituladas. En canto á duración das curtas, debe non superar os 10 minutos na categoría axóuxeres e ser menor de 25 na de buxainas.

A selección das películas farase tendo en conta os valores tanto estéticos como educativos da peza e só serán seleccionadas aquelas que respecten a igualdade, a diversidade e a non discriminación. Hai que lembrar asemade que nesta edición a xestión vai correr a cargo da produtora galega Abella. M. Outeiro