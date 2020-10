Comezan as actividades do Outono Cultural en Val do Dubra

Este sábado 3 de outubro comeza a programación do Outono Cultural dubrés coa obra de teatro “Bernarda”, a historia dun choque xeracional. As actrices Celia González,Luisa Merelas e Esther Aja serán as protagonistas da representación que dará comezo ás 21.00 horas no Auditorio Municipal (Bembibre). A duración será de 75 minutos. A obra vai dirixida a maiores de 14 anos e a entrada será gratuíta.

A seguinte actuación enmarcada dentro do programa Outono Cultural terá lugar o próximo sábado 17 de outubro co espectáculo de maxia “Alquimia” do Mago Teto para nenos e nenas maiores de cinco anos. Celebrarase no Auditorio Municipal, ás 21.00 horas.