Comisión para vixiancia da covid e máscaras na Baña

A Barcala. O Concello da Baña acordou por unanimidade dúas propostas de Compromiso por Galicia. Unha, para modificar a comisión de seguimento da covid-19, que pasará a estar constituída pola secretaria municipal e un representante de cada grupo político presente na Corporación. E outra, para comprar máscaras (e rebaixar o IVE do xel e estes produtos), ambas as iniciativas aprobadas ademais por unanimidade. E tamén houbo consenso nos días festivos para 2021, que serán o 22 de xaneiro (San Vicente) e o 9 de setembro (Virxe das Dores). Pola súa banda, o PP preguntou por que non se modificara a ordenanza de taxa do PAI para establecer matrícula gratuíta para o segundo fillo, como anunciara a Xunta, respostando a edil de Servizos Sociais, Mónica González, que ata estes últimos días, dende a Consellería de Política Social non aclararon como había que tramitar unha gratuidade para a que non había amparo legal. m.m.