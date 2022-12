Concerto de campás en Ortoño este venres 30

AMES. O adro da igrexa de San Xoán de Ortoño acollerá este venres, 30 de decembro, ás 17.00 horas, un concerto de campás ofrecido pola Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, As campás, o son do Camiño, con motivo da inauguración das novas campás da igrexa parroquial. Así mesmo, o investigador Estanislao Fernández de la Cigoña ofrecerá unha charla sobre a historia das campás, mentres que José Enrique López Ocampo, fundidor deste instrumento, explicará o seu proceso de fabricación. No recital interpretaranse numerosos toques empregados polos campaneiros ao longo da historia: dende os máis habituais, como os utilizados nas eucaristías, ata os máis tradicionais, que actualmente están fóra de uso, como os que regulaban a vida civil ata o século XX. Deste xeito, os integrantes da asociación reproducirán o toque de alba, o de Ángelus, ou o de lume, entre outros, simbolizando as distintas mensaxes que envían as campás. C.G.