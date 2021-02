Confirman a condena de 17 anos por abusar e maltratar á súa noiva

Padrón. A Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a condena de 17 anos de cárcere para un home, veciño de Padrón, que en 2017, cando tiña 20 anos, maltratou de forma habitual, acosou e abusou sexualmente da súa compañeira sentimental, quen entón tiña 15 anos.

Ademais, foi condenado por facilitar á menor o consumo de drogas. Os maxistrados rexeitaron o recurso presentado polo sospeitoso, pois aseguran que “se encamiña a mostrar a súa discrepancia respecto da valoración da proba de instancia, pero sen nin tan sequera denunciar a existencia de erro valorativo algún”. Destacan que quedou acreditado que someteu á adolescente a “situacións de violencia física e psíquica”.

O tribunal salienta que “a culpabilidade do acusado quedou establecida máis aló de toda dúbida razoable” e sinala que a sentenza apelada é “exhaustiva, minuciosa e extremadamente fundada”.

Ven acreditado, do mesmo xeito que a sección primeira da Audiencia da Coruña, que o procesado, “con ánimo de menoscabar a integridade física e psíquica da súa parella” exerceu “un control e manipulación sobre ela”.

O condenado revisaba o móbil da menor e esixíalle que lle comunicase en todo momento onde se atopaba, así como que se gravase ou efectuase videochamadas para asegurarse de que non lle mentía. Ademais, cambiou os contrasinais das súas redes sociais e instalou no seu terminal telefónico unha aplicación que servía para bloquear o acceso a outras, “limitando e controlando así os seus contactos con terceiros”. Tamén lle impedía usar roupa axustada e obrigábaa a permanecer encerrada no aseo do seu centro escolar nos recreos, e a gravarse para evitar que estivese cos compañeiros. arca