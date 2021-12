Controis da Policía Local para evitar o consumo de alcol e drogas ó volante

Ames. Durante esta semana a Dirección Xeral de Tráfico está a realizar unha campaña especial sobre control da taxa de alcol e drogas á que se adheriu a Policía Local de Ames, centrándose especialmente en estradas convencionais e vías urbanas. Prolongarase ata o vindeiro doce de decembro, e cómpre salientar que os axentes realizan controis de alcol e drogas todas as semanas, sobre todo durante as noites e nos dous núcleos urbanos da capital maiá.

Deste xeito, trátase de concienciar á veciñanza de que cando un se pon ao volante dun vehículo non pode consumir bebidas alcólicas. Ademais, os axentes da Policía Local de Ames realizan controis de alcol e drogas todas as semanas, concretamente as noites que van do mércores ao domingo, nas localidades de Bertamiráns e do Milladoiro. Nos citados controis realizáronse xa varias denuncias de carácter administrativo derivadas do consumo de alcol e drogas e maila imputación de cinco condutores por incorrer presuntamente nun delito contra a seguridade viaria, ao conducir baixo os efectos de bebidas alcólicas.

Dende a Policía Local de Ames aproveitan tamén para poñer encima da mesa que “ditos controis seguirán realizándose durante as vindeiras semanas, para evitar que os condutores que estean baixo o efecto de bebidas alcólicas circulen cos seus vehículos polas vías públicas en datas de moito movemento, desprazamentos ou ceas” entre outros eventos sociais propios destas datas. M. Outeiro