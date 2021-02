Cribado no centro de saúde de Vedra aos veciños de entre 31 e 50 anos

VEDRA. Ante o preocupante aumento de casos positivos no Concello de Vedra, as autoridades sanitarias están a realizar un cribado, que comezou onte e continúa hoxe, no centro de saúde da vila. Concretamente están citadas a facer as probas un total de 800 veciños e veciñas vedreses de entre 31 e 50 anos de idade. A franxa horaria na que se está facendo o cribado é de 15.30 a 19.30 horas. Dende o Concello lembran que é o Sergas o que envía a a notificación vía telefónica, e que só se lle realizará a proba a quen acredite a mesma. “Agradécese asistencia, colaboración e puntualidade”, sinalan dende o goberno local. Aproveitan para lembrar á veciñanza que para calquer tipo de axuda relacionada coa actual situación chamen ao 629 661 685 (atención permanente) ou ao 981 814693 (servizos sociais). A.P.