Critican a afluencia ao prendido do Nadal que Leis apoia en Negreira

O PP de Negreira vén de amosar o seu malestar polo acto de inauguración do alumeado de Nadal en Negreira que, asegura, propiciou aglomeracións de xente e fíxose o sábado pola tarde, cando tradiconalmente pecha o comercio na vila. Pola súa banda, o rexedor contesta que se realizou “con todas as medidas de seguridade” e que consensuaron antes a data coa patronal ENe polo Black Friday.

Deste xeito, o líder popular Rubén Suárez faise eco da situación de contaxios que vive a comarca barcalesa (en Negreira o venres eran 18 os casos, e na Baña 28, seis no colexio), e din que “mentres noutros concellos, ante actos propios do Nadal como a inauguración dos alumeados, se lle pide á xente que quede na casa para evitar masificacións e garantir a seguridade neste momento de pandemia, o Concello de Negreira convoca e convida á veciñanza a saír e participar do pasarrúas e actuacións musicais”, acusando ao PSOE de “falta de previsión” e “medios”.

Pero con todo, o rexedor Ángel Leis retruca e tacha á oposición de “demagoga”. Cre que no que atinxe “á falta de previsión de medios dos que falan, non entendemos a que se refiren xa que dende a delegación de Cultura e Deportes estaba perfectamente organizado”, e subliña que “o que non podemos controlar é as persoas unha por unha xa que entendemos que todo mundo debe saber como ten que actuar”. Ademais de apoiar á hostalería e o comercio, fala da necesidade de “poñer un pouco de alegría” nas rúas, como co Feireando.

Remata o PP indicando que “o ocurrido o sábado foi un despropósito dende o comezo ata o fin do pasarrúas”.