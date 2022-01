Curso de poda de froiteiras desde Brión ca Aula da Terra

A Maía. O Concello de Brión, a través do programa formativo Aula da Terra, porá en marcha un obradoiro gratuíto de poda de árbores froiteiras, que terá lugar o martes 25 de xaneiro, ás 17.00 horas.

Trátase dun taller de balde para o que hai dez prazas dispoñibles. As anotacións poden realizarse ata o vindeiro día 20 de xaneiro enviando unha mensaxe ao mail actividadesbrion@gmail.com ou ben a través de whatsapp (no número 633 122 772).

Por outra banda, hai que suliñar que a asociación Darredor, en colaboración coa administración local deste municipio maián, organiza o Mercado Daquí Darredor, unha feira que terá lugar os primeiros e terceiros venres de cada mes, en horario de 17.00 a 21.00 en outono e no inverno, e entre as 18.00 e as 22.00 horas na primavera e no verán. Ten ademais como marco o centro comercial Montebalado (sito na parroquia brionesa dos Ánxeles).

O mercado conta con produtos da horta (tanto frescos coma transformados), pero tamén artesanía ou artigos de segunda man, entre outros. Os interesados en participar poden facelo a través do correo electrónico daquidarredor@gmail.com ou ben no mesmo número de whatsapp antes referido. M. M.