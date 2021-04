Dan pulos á educación en galego con música e xogos

a maía. Cantar, contar e xogar é un obradoiro para familias con rapaces de 0 a 6 anos, que inclúe música en directo, e no que ademais de pasalo ben daranse a coñecer unha chea de recursos educativos e de lecer que enriquecerán e alegrarán ás crianzas. Será na casa da cultura do Milladoiro o día 20 de abril (ás 18.00 horas) a cargo de Bea Campos, de Migallas. Para participar é imprescindible inscribirse ata o vindiero día 19 a través do enderezo de correo electrónico normalizacion@concellodeames.gal, indicando o nome e apelidos das persoas participantes, a idade dos nenos e tamén un teléfono de contacto.

O programa Apego está dirixido a todas as familias de Ames que estean a esperar un bebé ou que xa o teñan con idade inferior a seis anos. É un proxecto cooperativo de varios concellos para promover e apoiar o uso do galego na socialización da primeira infancia que apoia ás familias con actividades e formación. m.m.