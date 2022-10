Declaran de interese autonómico o proxecto I+D do grupo Santos

Boqueixón. O Consello da Xunta acordou, na súa reunión deste xoves, a declaración de interese autonómico do proxecto do campus I+D do Grupo Santos, en Boqueixón, o que permitirá regular a súa implantación e fixar as condicións urbanísticas necesarias para o seu desenvolvemento.

O Grupo Santos, líder en España no sector do deseño, desenvolvemento, fabricación e comercialización de mobles de cociña, investirá 26,5 millóns de euros nesta iniciativa coa que prevé crear 815 empregos directos durante os primeiros sete ano de actividade.

O campus de I+D, localizarase en Deseiro (Boqueixón), onde o grupo conta cun terreo de 85.000 metros cadrados na zona do polígono empresarial e nunha situación estratéxica pola súa proximidade á autopista, así como a infraestruturas tanto aeroportuarias como ferroviarias.

O obxectivo é que o grupo conte cunhas instalacións apropiadas para que os departamentos de deseño e desenvolvemento poidan dispor dunha contorna axeitada para o proceso creativo co fin de innovar en produto. Tras a declaración, que se produce en coherencia cos instrumentos de ordenación do territorio de Galicia e se fundamenta tanto na riqueza e creación de emprego que vai supoñer para a zona, como por supoñer un avance cara a un novo modelo industrial, iniciarase o procedemento para aprobar esta iniciativa como proxecto de interese autonómico. Con esta declaración, a Xunta de Galicia segue amosando o seu compromiso e apoio ao desenvolvemento da actividade industrial e, especialmente, á súa transformación a través da aposta pola innovación.

Hai que lembrar que a Xunta tamén vén de declarar proxectos de interese autonómicos unha planta de pneumáticos do grupo Sentury en As Pontes, que implicará unha inversión de 531 millóns e 750 empregos directos e, na mesma localidade, unha planta de hidróxeno ecolóxico promovida por Reganosa e EDP Renovables, que creará 60 empregos directos e conta cun presupuesto de 156 millóns de euros.

Con este proxecto o grupo Santos, que xa é líder en España, dará un paso máis e, asemade, creará unha inxente cantidade de novos postos de traballo. C.E.