Denuncian al bar del área de servicio de la AP-9 en Teo por consumo en su interior

Agentes de la Policía Local de Teo denunciaron a una empresa de restauración por servir comida en el interior del recinto. Fue en el área de servicio teense de la AP-9 gestionada por una empresa catalana.

Según ha trascendido, y después de que los agentes identificaran a diez personas que participaban en una fiesta en Oza, a principios de semana recibían una llamada alertando de que había individuos “consumindo no interior da área de servizo Compostela, na AP-9, ubicada no km 81, no lugar de Cantoña, Teo”. La patrulla que se desplaza a la zona comprobó la veracidad de la denuncia, si bien desde la empresa explican que permiten la degustación entre las 13.00 y las 16.00 horas a los conductores profesionales que acrediten la tarjeta CAP.

Sin embargo, y tras consultar con la Xunta, Axega les contesta que se mantiene la restricción para tomar algo en los locales, y que en Galicia sólo se puede dar servicio de recogida de comida, pese a la existencia de solicitudes de las organizaciones de transportistas sobre la posibilidad de avituallarse en el interior en mesas individuales. Pero el caso es que la normativa autonómica no lo permite. Ante esto, los agentes tramitaron la denuncia correspondiente. La propuesta de sanción será realizada por la autoridad competente para la gestión de la misma.

Recordar que en este momento, la hostelería en Galicia está cerrada y solo se le permite servicio de recogida de comida o entrega a domicilio.