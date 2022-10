Denuncian no Hórreo a liña que pasa polo Castro Lupario

Rois. As deputadas socialistas Noa Díaz Varela e Noelia Otero Lago, presentaron unha pregunta para que sexa debatida na Comisión 4ª do Parlamento na que reclaman á Xunta que dea conta do conflito xerado pola autorización, este mesmo verán, do trazado dunha liña de alta tensión a través dos restos arqueolóxicos do Castro Lupario, en Rois, negándose a buscar un trazado alternativo.

A autorización é para a construción da infraestrutura de transporte de enerxía eléctrica denominada LAT 220 kV DC Lousame-Tivo, que discorre polos termos municipais de Lousame, Rois, Brión, Teo e Padrón (A Coruña) e Pontecesures, A Estrada, Valga, Cuntis e Caldas de Reis e promove Red Eléctrica de España, S.A.U. (expediente IN407A 2010/268-1).

O trazado desa liña, segundo explican, “afecta directamente ao Castro Lupario, á aldea de Angueira de Castro, ao Pazo de Faramello, aos núcleos de Faramello e Francos, á ponte sobre o río Tinto, á carballeira de Francos e varios petróglifos”, unha inquedanza amosada tamén pola Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, o propio Concello de Rois gobernado polo Partido Popular, a Valedora do Pobo e o Consello da Cultura Galega. arca