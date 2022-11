Desestiman a acusación de prevaricación do PP de Dodro

Dodro. O goberno municipal de Dodro mostrou a súa satisfacción pola nova rexeitamento da Xusticia a acusación do portavoz do PP de prevaricación. Contra o novo fallo da Audiencia Provincial xa non cabe recurso.

“O goberno de Dodro volveu a saír absolto de prevaricación tras outra acusación do portavoz do Partido Popular na oposición Valentín Alfonsín Somoza”, explican desde o Concello.

Os feitos denunciados e polos que o PP acusou de prevaricación os membros da xunta de goberno local, fan referencia a un expediente urbanístico. Segundo o Concello os acusados “nunca foron sospeitosos de seren ilegais e nunca os concelleiros e secretaría actuaron ou actúan de mala fe como quedou demostrado xa no Xulgado de instrucción de Padrón. Aínda así en setembro de 2022 o líder da oposición apelou diante da Audiencia Provincial dicindo que “si existen indicios racionales de criminalidad tal e como di o documento da Audiencia”, explican.

Trala desestimación da Audiencia do recurso, desde o partido do alcalde, Xabier Castro, o PSOE, recordan que non é a primeira nin a segunda acusacion falsa que lanza o líder do PP contra o tripartito, e dín que “o que ten que explicar este candidato a alcaldía sería por qué fai esta política tan rastrera e sucia, e implica a persoas totalmente honestas, en procedementos penais sin futuro ningún, xa que non existe delito que se estea a cometer”. arca