Desfrutan xa os cativos de Boqueixón do programa festivo Venres de Lecer

Boqueixón. Onte tiña lugar a primeira das sesións da proposta Venres de Lecer, un programa de Nadal que organiza o Concello boqueixanés para entreter aos pequenos que cursan Infantil e Primaria. Segundo explican dende o Departamento de Cultura, as actividades que o compoñen buscan “combinar a destreza manual e a expresión plástica para fomentar a imaxinación e a creatividade das crianzas participantes con temática de Nadal”.

A sesión inaugural de onte estivo dirixida aos nenos de Educación Infantil de Boqueixón e ao alumnado matriculado nun centro escolar do municipio. Participaron doce rapaces, divididos en dous grupos, e fixeron as manualidades no CPIP Antonio Orza Couto. A seguinte está programada para o día 11, e neste caso pode anotarse o alumnado de 1º e 2º de Primaria. A derradeira xornada será o 18, e está destinada a 3º e 4º de Primaria. Hai que anotarse no 981 513 115. A.P.