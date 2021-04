Dispáranse os positivos por alcol e mais drogas nos lindes de Teo

A Policía Local de Teo incrementou os controis durante as xornadas festivas do mes de marzo (ponte do 19 de marzo e Semana Santa). Así, fixéronse máis operativos nas estradas locais con patrullas de reforzo do servizo para garantir o cumprimento da normativa sanitaria e a vixiancia da seguridade viaria. E entre as conclusións a partir dos datos recollidos, suliñan un aumento das persoas que circulan con alcol ou estupefacientes no seu organismo.

Este reforzo policial tivo como resultado 45 controis a pé de estrada cun volume de 3.360 vehículos inspeccionados, cunha media de 80 por punto de control. Fixéronse 82 propostas de sanción que se reparten do seguinte xeito: 25 por alcolemias positivas; 7 por drogas no organismo, e as outras por infraccións contra a normativa de tráfico (uso teléfono móbil, cinturón, ITV, seguros e outras tipoloxías). Por outra banda, foron denunciadas 27 persoas por incumprir normativa COVID vixente, e levantáronse 11 actas de seguridade cidadá. Destacan o “notable incremento” dos positivo, con reincidencias na mesma semana.