Dodro deu luz verde

DODRO. A Corporación de Dodro aprobou no último pleno varias propostas do goberno tripartido integrado polo PSOE, BNG e UV, entre elas unha negociación con Augas de Galicia para evitar o mal subministro de auga do Ulla. Tamén seguiuse cos trámites para preservar os camiños cando as empresas fagan cortas no monte. Ademais, na sesión deuse luz verde a un convenio coa Fundación Rosalía de Castro e aprobouse o regulamento de participación cidadá, “unha das bellas peticións que o BNG fixo nas últimas lexislaturas”, explicaron dende a formación. Outro dos regulamentos que saíron adiante foi o de honras e honores. Sobre este punto o tenente de alcalde, Xoán Bautista Mariño, do BNG, dixo que regulará os actos que xa se facían “pero con luz e taquígrafos”. Unha proposta a que votou en contra o partido na oposición, o PP. arca