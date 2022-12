Dodro presenta o plan integral de emprego con cen prazas para parados

DODRO. O salón do plenos do Concello de Dodro acolleu este mércores a presentación do Programa Integrado de Emprego do Concello de Dodro 2022/2023, na que estiveron presentes os máximos representantes políticos dos concellos que integran o ámbito territorial do plan que, desta volta, son seis: Dodro, Padrón, Rois, Rianxo, Valga e Pontecesures. O alcalde de Dodro gabou esta fórmula de política activa de emprego, que ten demostrado o éxito na mellora da ocupabilidade das persoas desempregadas que participan nel, o que se constata ao ser a oitava edición. O Programa Integrado de Emprego, financiado pola Xunta e o Servizo Público de Emprego Estatal cunha subvención de 250.000 €, está dirixido a mellorar a empregabilidade de 100 persoas demandantes de emprego do ámbito territorial destes seis concellos, e faino a través da combinación de actuacións de información, orientación, formación e asesoramento laboral individual. Trátase, así, de facilitar a inserción laboral das persoas beneficiarias, cun compromiso de inserción dun mínimo do 37 por cento. Ao longo dos anos, a media da porcentaxe de insercións derivadas dos progamas que xestionou o Concello de Dodro está en arredor dun 50 %, segundo explican. maría rendueles