Dodro repartiu máis de catrocentos kilos de alimentos

DODRO. Desde a área de Servizos Sociais e Benestar acaban este ano cun récord de reparto de alimentos. O concelleiro da área Xoán Bautista Mariño (BNG) informa que grazas á colaboración de Balrial e a Deputación da Coruña con cargo ao POS Social 2022, puido atender ás 15 familias que reunían as condicións do programa de alimentos cando se deron de alta no Concello. Grazas tamén ao persoal municipal implicado xestionáronse rápido as distintas entregas neste ano especialmente complicado, segundo Mariño. Para formar parte destes programas dependentes de Servizos Sociais e Benestar, poden informarse ao longo de todo o ano, con cita previa, no 981 80 24 66. arca