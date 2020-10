Dúas toneladas menos de lixo fluvial

A XIII Limpeza Simultánea de Ríos de Adega chegou ata 48 concellos galegos, de onde eliminaron 14.270 quilos de refugallos. E deste total, dez municipios de Área de Compostela –Camariñas e Rianxo decidiron adiar o evento– beneficiáronse das saídas polas que retiraron 2.210 kg.

Por resultados e entidades participantes, A Xesteira da Estrada quitou media tonelada de desperdicios do río Vea, participando 17 voluntarios; a Aula da Natureza de Ames convocou a oito veciños, que sacaron do Rego dos Pasos e do Sar trinta quilos, mentras que os oito colaboradores arzuáns da Asociación de Pescadores do Iso fixéronse con 180 kilos nesa bacía. Adega Carballo contou con cinco voluntarios que retiraron 100 kg do río Rosende, e vintecinco simpatizantes de Ecoloxistas de Catoira fixeron o propio con 50 quilogramos de refugallos no curso fluvial que da nome ao seu Concello. En Negreira, Afonso Eanes limpou o Duomes de 200 kg. de lixo, segundo Adega, grazas aos 14 simpatizantes da causa ecoloxista; e a Asociación Melidá, de Melide, acadou un dos mellores resultados, liberando 500 kg do Furelos.

Xa en Lousame, vinte persoas convocadas por Montescola limparon o San Fins de dez quilos de residuos. E pechan a lista, tamén con 500 kg, os 11 voluntarios do Concello de Teo no Rego de Sestelo e os 14 do Muíño Didáctico de Campaña, que deixaron o río Valga con 140 quilogramos menos de suciedade.

Desta volta, segundo o Proxecto Ríos de Adega, recolléronse obxectos moi variados, e coma sempre abundaron os plásticos: botellas, garrafas, bolsas e sacos. Apareceron rodas, baterías e motores de automóbiles, cristais e latas; tamén pilas, restos de madeira, mobles, ferralla, algún televisor e entullos. Retiráronse uralitas, roupa, calzado, entre outras, e “as toalliñas húmidas para hixiene volveron a aparecer en abundancia e este ano atoparon tamén algunhas máscaras”. Anima Adega así a “reflexionar sobre o uso destes artigos, e aínda máis sobre o lugarque empregamos para desfacernos deles, xa que ao tiralos polo retrete rematan nos nosos ríos contaminando os cauces e ribeiras”.

En cada localidade a actividade foi coordinada por diferentes entidades, dende asociacións ecoloxistas, a culturais, fundacións, centros de ensino e concellos, chegando a 63 colectivos colaboradores.