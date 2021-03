Duros reproches a la edil Argibay por la carencia de comedor en O Tilos

Teo. No es fácil que la oposición teense, PP y BNG, coincida en sus planteamientos pese a tener más votos que el actual grupo de gobierno, PSOE-Anova. Pero han calcado sus críticas a la hora de analizar la gestión municipal por falta de comedor en el colegio de Os Tilos, que asumirá la Xunta el próximo curso. Así, y mientras la ANPA sigue pidiendo que el ejecutivo local se encargue de las comidas en lo que resta de curso, los dos grupos señalan a la edil de Educación, Mayte Argibay, como la base del problema, pidiendo los nacionalistas su inmediata dimisión.

Así, la formación que lidera José Manuel Guerra califica de “vergoñenta” la actuación de la concejala, acusándola de no haber manifestado nunca la más mínima intención de solucionar el problema. Explican que el bipartito parece estar “máis preocupado pola liorta institucional que colaborar e solucionar os problemas aos teenses, especialmente nunha situación tan sensible e delicada coma esta”. Además, insisten en que “dende o principio, a Administración autonómica tivo a máxima disposición propoñendo un sistema xusto no que se compartiran responsabilidades de forma equitativa”, de forma que el Concello de Teo asumiera las comidas y la Xunta su financiación.

A su vez, Manuel Barreiro, portavoz del Bloque teense, felicita a los padres por el logro conseguido, pero subrayando que “agora que hai unha solución, é o momento de depurar responsabilidades e responder polo dano innecesario causado ás familias que me consta, levan varios meses sometidas a moita presión e moito estrés por unha lea absurda entre administracións”, exigiendo el inmediatro cese de Argibay.

En lo que no coincide la oposición es a la hora de valorar la respuesta de la Xunta, ya que si el PP cree que “fronte aos discursos grandilocuentes do PSOE, quen finalmente demostra con feitos o seu compromiso é a Xunta”, en el Bloque dejan claro que la Administración autonómica mantuvo una decisión “arbitraria e inxusta” al no asumir ese servicio. m. outeiro