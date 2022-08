El PP de Teo alega contra la pirotecnia y exige diálogo

Teo. El PP de Teo presentó alegaciones al expediente que está tramitando la Subdelegación del Gobierno para abrir un taller pirotécnico en Solláns (Calo). Y lo hace en base al informe técnico-jurídico emitido por los técnicos municipales, “en clara mostra de unión e lealdade institucional” ya que, según el portavoz popular, José Manuel Guerra, “nisto temos que estar todos unidos unha vez máis”.

Pero, paralelamente, el Partido Popular insta a que el Concello de Teo actúe “dunha vez por todas” para dar con una solución definitiva a los problemas que puede acarrear este taller en el entorno de Solláns, tal y como reclama este grupo político: “Hai que evitar por todos os medios que se repita unha situación como a que vivimos en 2006 ca explosión da pirotecnia, pero para evitalo é necesario traballar dende o Concello, e non dedicarse unicamente a alarmar ós veciños, acusar a outras administracións e levar os asuntos ós tribunais de Xustiza”. “Os cidadáns non elixiron aos seus representantes para dicir que unha situación é moi grave e non facer nada”, añaden.

“Se non hai forma de impedilo legalmente, a solución debe pasar por dialogar” para dar con otra ubicación, concluye el portavoz. O. D. Vilar