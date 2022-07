En marcha os cursos de natación en Boqueixón

BOQUEIXÓN. Un total de 27 nenos e nenas participan nos cursos de natación organizados polo Concello de Boqueixón, nos niveis de iniciación e perfeccionamento. Unha iniciativa na que participan distribuídos en varios grupos e que terá lugar ata finais do vindeiro mes de agosto. Dende o Departamento de Deportes sinalan que a través de xogos e actividades de lecer, os nenos e nenas de menor idade avanzan no proceso de familiarización e perda de medo á auga. Cos exercicios de flotación conseguen as habilidades motrices básicas. C.G.