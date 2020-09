Enigma resolto no xacemento dubrés do castelo de Portomeiro

Entre plantacións de eucaliptos, canteiras e concentracións parcelarias descubríronse unha serie de elementos que xustifican a vida no Castelo de Portomeiro na Idade Media. A escavación nesta aldea do municipio de Val do Dubra, revela a viveza dunha época marcada na historia do noso país. Todo o proxecto comezou durante a etapa de investigación da tese de doutaramento do arqueólogo Mario Fernández Pereiro. A súa idea era localizar toda unha serie de castelos ocupados durante entre os séculos V e X e un dos obxectos de estudo que puxo en marcha foi o castelo de Portomeiro. Durante a tese non poideron escavalo pero si prospectalo. “O monte ardeu no outono do ano 2017 e así conseguimos descubrir a potencialidade que había. Ao arder eucalipto quedou todo o terreo bastante limpo e comezamos a atopar evidencias de muros a nivel superficial”, di Mario. Dende ese momento percibiron que o Castelo podía ter un potencial arqueolóxico. A finais de 2019 conseguiron financiación a través da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e decidiron intervir nel. Mario Fernández xunto a José Carlos Sánchez Pardo foron os directores científicos do grupo da investigación Síncrisis que levou a cabo as tarefas de excavación en colaboración coa empresa de arqueoloxía Tempos Arqueólogos.

Mario explicando o que se descubriu na gran sondaxe realizada na esquina nordeste dun gran edificio que ocupa unha boa parte do interior do Castelo,o pasado 6 de xuño. Video: cedido

Tras finalizar as sondaxes viron que se cumpliran e incluso se superaran os obxectivos iniciais. “Este período é un dos menos estudados a nivel arqueolóxico en Galicia e conseguimos recuperar unha mostra de materiais desta época bastante grande que nos vai permitir coñecer como era o material e construcción do momento”, destaca.

PRIMEIRAS HIPÓTESES. A día de hoxe, estase a realizar o estudo preliminar do material arqueolóxico recuperado que maiormente é cerámica. A idea dos interventores é que están ante un castelo da Idade Media. Tanto as probas de carbón 14 como o estudo preliminar da cerámica dilles que foi unha construcción ocupada entre o século VIII e IV. “Hai que afinar a cronoloxía, pero estariamos falando do momento en que o noroeste peninsular está reubicándose políticamente baixo a monarquía Ovetense e en proceso do descubrimento do Santiago Apóstol e todo o relacionado coa peregrinaxe”, explica en detalle Mario.

VISITAS GUIDAS. Algo que Mario sempre intenta facer co equipo arqueolóxico que dirixe son charlas na propia parroquia onde se atopa o xacemento e visitas guiadas dos traballos realizados. Co tema do covid a charla previa non puido facerse. “Fixemos unha visita durante a intervención con xente da Asociación Cultural Larada que querían coñecer o xacemento e tamén organizamos nós unha dende a propia excavación”, conta. Coas restriccións o número de visitantes non podía ser moi amplo, pero Mario si percibiu moito interese por parte de todos. “A xente podía preguntarlle aos membros do equipo que estaban a facer, achegando o todos eles o noso proceso do traballo arqueolóxico”, comenta.

INVENTARIO DO MATERIAL. Nestas semanas están en proceso de inventariar todo o material. Lavalo, darlle un código, estudalo, ver que son as pezas e inserilas dentro dun marco cronolóxico-cultural, de iso se trata. “As cronoloxías de ocupación permítenos saber a funcionalidade da estancia, é dicir, si estamos nun almacén ou nunha zona de comedor”, explica. As cerámicas e as pezas de cristal e metal van a ser estudadas e despois irán para o museo que indique a Dirección Xeral de Patrimonio. Neste sentido, a propia Lei de patrimonio cultural pola que se rixe a arqueoloxía indica que un ano despois de rematar os traballos terán que estar depositado no museo. “Calculamos que a finais de decembro ou principios de xaneiro xa teremos afinado todas estas cuestións”, sostén.

A maiores, o equipo da excavación intentará realizar outra charla, no mes de outubro en Portomeiro, para contar en primeira persoa á veciñanza e a todos os interesados os resultados da intervención.