Ensalzan o labor dos 37 membros de Protección Civil de Val do Dubra

val do dubra. Onte visitaba as instalacións da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) do Concello de Val do Dubra, composta por 37 membros, o delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor. Alí lembrou que “actúan como un dos piares fundamentais no eido das emerxencias, en tanto que complementan e reforzan a rede profesional e contribúen co seu traballo desinteresado e altruísta a ofrecer a mellor resposta posible para garantir a seguridade dos cidadáns”, sinalou. Indicou asemade que esta agrupación recibe achegas anuais para garantir o seu funcionamento, ademais dos equipos e da dotación do material necesario para desenvolver as súas tarefas. Asegurou que “a administración autonómica continuará a reforzar o equipamento das AVPC para que poidan levar a cabo as súas intervencións”. A.P.