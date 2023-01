Entradas para o programa de artes escénicas á venda

Ames. Xa están á venda as entradas da programación de artes escénicas do Concello de Ames para o primeiro semestre de 2023.

O programa Ames Cultural inclúe un total de dez actuacións entre as que se encontran oito espectáculos de teatro e dous de danza. O primeiro deles, unha obra de teatro contemporáneo, N.E.V.E.R.M.O.R.E, terá lugar o 20 de xaneiro ás 20.30 horas na casa da cultura de Bertamiráns. Os pases, que gozan de descontos do 50 % para certos colectivos –como maiores de 60 anos, familias numerosas, estudantes, desempregados e mozos– xa están dispoñibles na billeteira electrónica do Concello de Ames, e as obras veñen subvencionadas pola AGADIC, dentro do convenio da RGTA e o Concello de Ames. Pódese consultar o catálogo ao completo premendo a ligazón que figura na web.

Os tiques para os espectáculos poden retirarse tamén unha hora antes do inicio das representacións nas dúas casas da cultura. M. O.