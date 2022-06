Esixen que o tripartito de Dubra mande limpar franxas

Dubra. Antonio Negreira, portavoz de Anova en Val do Dubra, denuncia o “incumprimento, por parte do goberno local, da normativa que obriga a limpar as franxas de seguridade contra incendios na contorna nos núcleos rurais e casas illadas antes do trinta de maio”. Deste xeito, acusa ao tripartito de “inhibirse nestes asuntos e non ter requerido aos propietarios dos terreos para que realizaran os correspondentes desbrozos ou ben telos asumido con medios públicos, tal como se contempla na norma”.

Desde Anova aseguran recoller a “preocupación de moitos veciños” que se sinten impotentes “ante esta deixadez e viven angustiados, polo risco que a maleza supón para as súas vivendas, máis cando as previsións metereolóxicas falan doutro verán seco e caluroso”. Por iso, a formación considera que esta forma “de mirar para outro lado, deixar pasar o asunto e esperar que non pase nada é completamente irresponsable e deixa indefensos a decenas de propietarios de casas illadas ao longo do Concello, e incluso a núcleos enteiros como Paramos, Abelenda ou Portomouro”, din. O.D. Vilar