Espectacular accidente en Teo cun ferido e seis vehículos danados

A travesía de Cacheiras de Teo foi marco dun accidente no que unha persoa ferida resultou ferida e seis vehículos danados o sábado pola noite. Ao parecer, foron dous os turismos que bateron contra outros que estaban estacionados e, como consecuencia do golpe, unha persoa sufriu lesións nas costas e nas cervicais. Ocurriu no outro lado da estrada, fronte ao establecemento hostaleiro Che.

O lesionado foi traldadao á capital de Galicia para recibir atención, e ata o lugar dos feitos deprazouse persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e os axentes da Policía Local e a Garda Civil, que comprobaron a cantidade de vehículos danados a causa da colisión. En total, indicaron que foron seis vehículos, entre os dous que colidiron e os outros que estaban aparcados. Este sinistro produciuse uns minutos antes das nove da noite, segundo informaron os axentes da Policía Local a través do 112 Galicia. No operativo establecido para atender aos afectados, tamén colaboraron os membros do Servizo Local de Protección Civil.