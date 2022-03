Espectáculo de Cundíns para visibilizar o Dent

A Maía.O consistorio amesán acolleu a presentación do espectáculo Puedes llegar, promovido e interpretado pola artista brionesa Ruth Cundíns, gañadora do concurso Recantos de Ouro, no programa Luar (TVG) este sábado 26, ás 19.00 horas no auditorio de Bertamiráns. Trátase dunha gala musical e solidaria que pretende visibilizar ca música e a arte a enfermidade de Dent, unha doenza minoritaria que afecta gravemente os riles.

Nesta iniciativa colaboran Art for Dent (Asociación Galega da enfermidade de Dent), os dous concellos maiáns e Gráficas Garabal SL. Os alcaldes de Ames, Blas García, e de Brión, Pablo Lago, xunto coa artista Ruth Cundíns e María Castelao, cofundadora de Art for Dent (Asociación Galega da enfermidade de Dent) estiveron na presentación, lembrando que a entrada é gratuíta ata completar aforo. As persoas que queiran asistir terán que reservar a súa entrada a través da billeteira electrónica de Ames. M. M.